www.globallookpress.com/Johannes Neudecker/dpa Американский предприниматель Илон Маск 20 октября признался, что слишком увлекся работой при Белом доме, ведь власть вскружила ему голову.
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