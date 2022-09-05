Брат Юрия Шатунова рассказал, что вдова певца до сих пор не может смириться с его смертью

prt scr youtube.com/Юрий Шатунов С момента смерти Юрия Шатунова прошло два с половиной месяца. Однако вдова артиста Светлана до сих пор не может оправиться от произошедшего, в эфире программы «Звезды сошлись» рассказал его двоюродный брат Александр.