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Брат Юрия Шатунова рассказал, что вдова певца до сих пор не может смириться с его смертью

Брат Юрия Шатунова рассказал, что вдова певца до сих пор не может смириться с его смертью

prt scr youtube.com/Юрий Шатунов С момента смерти Юрия Шатунова прошло два с половиной месяца. Однако вдова артиста Светлана до сих пор не может оправиться от произошедшего, в эфире программы «Звезды сошлись» рассказал его двоюродный брат Александр.

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