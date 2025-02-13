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Reuters: Россия начнет сокращать добычу нефти из-за трудностей с экспортом

Reuters: Россия начнет сокращать добычу нефти из-за трудностей с экспортом

Российские нефтяные компании, вероятно, начнут сокращать добычу нефти из-за того, что последние санкции США, введенные администрацией президента Джо Байдена, усложнили экспорт, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение неназванных топ-менеджеров компаний-поставщиков углеводородов.

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