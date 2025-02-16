Келлог допустил ужесточение санкций против России

Спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что возможное ужесточение санкций может быть направлено на сокращение доходов России от экспорта нефти.
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