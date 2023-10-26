Если перевести ООН из США в Монголию, ее работа станет эффективнее

Natalija Osminina

Так Ген.секретарь ООН Антонио Гутерриш 12 июля на Саммите НАТО в Вильнюсе сказал, что "ООН и Бреттон-Вудская система требуют переформатирования. Как бывает всегда после каждой войны. После Первой Мировой возникла Лига Наций. После Второй-она переформатировалась в ООН". Значит, он полагает, что сейчас идет Третья Мировая.