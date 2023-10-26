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Если перевести ООН из США в Монголию, ее работа станет эффективнее

Если перевести ООН из США в Монголию, ее работа станет эффективнее

Почему ООН может прекратить существование. Сегодня главная международная организация отметит, возможно, последнюю годовщину концертом в защиту природы Михаил Зубов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Климов Сегодня — день Организации Объединенных Наций.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так Ген.секретарь ООН Антонио Гутерриш 12 июля на Саммите НАТО в Вильнюсе сказал, что &quot;ООН и Бреттон-Вудская система требуют переформатирования. Как бывает всегда после каждой войны. После Первой Мировой возникла Лига Наций. После Второй-она переформатировалась в ООН&quot;. Значит, он полагает, что сейчас идет Третья Мировая.
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