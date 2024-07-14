В автодорожном тоннеле дамбы будет ограничено движение 15 и 16 июля

Возможна полная остановка транспортного потока на 7-10 минут Пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений сообщает о временном ограничении движения транспорта в автодорожном тоннеле дамбы отсека Невской стороны (внутреннее кольцо КАД Санкт-Петербурга) с 15 по 16 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами.