Спокойно, я сам: делаем подставку из каната и бретельки лифчика

На дворе теплые деньки, а значит, пришло время мастерить всякие полезные штуки на балконе. Вышло так, что за зиму у меня накопился кое-какой хлам — в том числе, длинная бухта каната и прорезиненная бретелька от бюстгальтера (не спрашивайте, откуда у меня все это).
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