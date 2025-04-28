Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Спокойно, я сам: делаем подставку из каната и бретельки лифчика

Спокойно, я сам: делаем подставку из каната и бретельки лифчика

На дворе теплые деньки, а значит, пришло время мастерить всякие полезные штуки на балконе. Вышло так, что за зиму у меня накопился кое-какой хлам — в том числе, длинная бухта каната и прорезиненная бретелька от бюстгальтера (не спрашивайте, откуда у меня все это).

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