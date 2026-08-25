Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

370 подписчиков

Роскачество предупредило о мошенничестве со скидками на школьные наборы

Роскачество предупредило о мошенничестве со скидками на школьные наборы

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали об активизации мошенников, предлагающих россиянам получить школьный набор со скидкой 90% за прохождение опросов в социальных сетях и мессенджерах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии