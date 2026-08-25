Роскачество предупредило о мошенничестве со скидками на школьные наборы

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали об активизации мошенников, предлагающих россиянам получить школьный набор со скидкой 90% за прохождение опросов в социальных сетях и мессенджерах.
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