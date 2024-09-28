Даже в трудные времена мы находим в себе всё самое лучшее: мы спешим на помощь, мы жертвуем, мы совершаем подвиг, мы творим добро.
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Даже в трудные времена мы находим в себе всё самое лучшее: мы спешим на помощь, мы жертвуем, мы совершаем подвиг, мы творим добро.