Страшно, что такие водители ездят с нами по одним дорогам

Дорога из Туймазы в Белебей, Башкирия. К счастью, нормальные не пострадали. Надеюсь, "чудо" водитель хотя бы колёса себе пробил и погнул, чтобы было время подумать о своём поведении, пока будет их менять.
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