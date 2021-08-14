Цены повышать некуда, снижаем объем упаковки

Любопытно, однакоБизнес и финансыЦены повышать некуда, снижаем объем упаковки Мысли и по волне моей памяти Только сейчас стал обращать внимание.было в банке пива 500 мл, а стало 450 мл.Вернуться к статье217НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений АйоллоЖульё в тоговле как было, так и осталось. Им на всё плевать, кроме наживы.Boleslav BuljanowskijА при чём здесь торгаши??? Производители вес и объём уменьшают, а виноваты торгаши? С какого перепуга? Они своё сами берут, а здесь на заводе накручивает производитель, а мы платим...Евгений АйоллоЗаказ на упаковку - от продавцов. Поставщики отправляют оптом.ЛЛавровА причем тут работники торговли, разве от них зависят тарифы на воду, газ, бензин, налоги, лечение, обучение и т.д. и т.п., спрашивать надо с тех от кого это зависит и они нам известны, сам президент неоднократно заявлял о том, что руководством страны и правительством проводится напряженная и последовательная работа по сдерживанию роста цен на товары и услуги, он же не говорил о том, что надо снижать объемы упаковок для скрытия роста цен, а поэтому он и остальное высшее руководство страны, как они сами считают, не при делах, т.е. нам скоро опять напомнят, что рынок всем балом правил, правит и будет правитьВасилий ИвановичКарманы набивают торгаши, подтягивают цены к мировым. Расстрелять парочку, сразу успокоятсяБорис НиколаевичДаже не столько торгаши, сколько присосавшиеся паразитирующие посредники. розничной торговле запрещено самим непосредствено закупать продукцию у производителя, только у последнего посредника. А до него их там немеряно, и все стригут свой процент!Борис НиколаевичВсё правильно, только производители почти не поднимают цены на свои товары. Весь корень зла в неимоверном количестве паразитирующих посредников, которые ничего не производят, а только перекидывают друг другу бумажки, с соответствующей накруткой цены! Эти мерзавцев четвертовать мало, так как они выкручивают руки производителям снижая закупочные цены донельзя, и вздувают цены для конечного потребителя!Александр АнтипинА может задуматься,КТО позволяет быть многочисленным посредникам???????????? И делать соответствующие выводы.Александр ТретьякУменьшить количество посредников в первую очередьСергейГрабят население России все, кому не лень.. Не взирая, что мы в системе измерения "СИ", где четко утверждены единицы величин.. И все эти блага принес капитализм, построенный Путиным и вбиваемый в наши умы им извиванием, как веревочка, враньем и штыками..ИИринаОбнищание российского народа ,и резкое усиление Путиным политических репрессий -это явления одного порядка . Путин прекрасно знает ,что дальше при нем народ будет только беднеть ,и он заранее готовит подавление возмущения народа . Та Система ,которую создали враги коммунистов после захвата ими РСФСР ,изначально была запрограммирована на деградацию ,обнищание страны ,обнищание ,вымирание народа .Григорий КабохинВсе верно, всё идёт от Путина.Виктор БорисовИ его окруженияГригорий КабохинПока у власти Путин со своими друзьями миллиардерами, ворами играбителями ничего не измениться. Надо голосовать против единой России, которая приняла антинародную пенсионную реформу и обнуление путинского срока.Александр АлександровМожет хватит народ дурить? Терпение у людей не безгранично!!!ЛЛавровА причем тут работники торговли, разве от них зависят тарифы на воду, газ, бензин, налоги, лечение, обучение и т.д. и т.п., спрашивать надо с тех от кого это зависит и они нам известны, сам президент неоднократно заявлял о том, что руководством страны и правительством проводится напряженная и последовательная работа по сдерживанию роста цен на товары и услуги, он же не говорил о том, что надо снижать объемы упаковок для скрытия роста цен, а поэтому он и остальное высшее руководство страны, как они сами считают, не при делах, т.е. нам скоро опять напомнят, что рынок всем балом правил, правит и будет правитьЛЛавровА причем тут работники торговли, разве от них зависят тарифы на воду, газ, бензин, налоги, лечение, обучение и т.д. и т.п., спрашивать надо с тех от кого это зависит и они нам известны, сам президент неоднократно заявлял о том, что руководством страны и правительством проводится напряженная и последовательная работа по сдерживанию роста цен на товары и услуги, он же не говорил о том, что надо снижать объемы упаковок для скрытия роста цен, а поэтому он и остальное высшее руководство страны, как они сами считают, не при делах, т.е. нам скоро опять напомнят, что рынок всем балом правил, правит и будет правитьЛЛавровА причем тут работники торговли, разве от них зависят тарифы на воду, газ, бензин, налоги, лечение, обучение и т.д. и т.п., спрашивать надо с тех от кого это зависит и они нам известны, сам президент неоднократно заявлял о том, что руководством страны и правительством проводится напряженная и последовательная работа по сдерживанию роста цен на товары и услуги, он же не говорил о том, что надо снижать объемы упаковок для скрытия роста цен, а поэтому он и остальное высшее руководство страны, как они сами считают, не при делах, т.е. нам скоро опять напомнят, что рынок всем балом правил, правит и будет правитьНиколай ЗайчиковСлава нашей власти , которой все по хрену и которые болеют не за Россию и ее народ , а за свой карман .Николай ЗайчиковСлава нашей власти , которой все по хрену и которые болеют не за Россию и ее народ , а за свой карман .Александр ПудовкинСогласенКомментировать
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