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Цены повышать некуда, снижаем объем упаковки

Цены повышать некуда, снижаем объем упаковки

Мысли и по волне моей памяти Только сейчас стал обращать внимание.было в банке пива 500 мл, а стало 450 мл.

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Евгений Айолло
Жульё в тоговле как было, так и осталось. Им на всё плевать, кроме наживы.
Boleslav Buljanowskij
А при чём здесь торгаши??? Производители вес и объём уменьшают, а виноваты торгаши? С какого перепуга? Они своё сами берут, а здесь на заводе накручивает производитель, а мы платим...
Евгений Айолло
Заказ на упаковку - от продавцов. Поставщики отправляют оптом.
Лавров
А причем тут работники торговли, разве от них зависят тарифы на воду, газ, бензин, налоги, лечение, обучение и т.д. и т.п., спрашивать надо с тех от кого это зависит и они нам известны, сам президент неоднократно заявлял о том, что руководством страны и правительством проводится напряженная и последовательная работа по сдерживанию роста цен на товары и услуги, он же не говорил о том, что надо снижать объемы упаковок для скрытия роста цен, а поэтому он и остальное высшее руководство страны, как они сами считают, не при делах, т.е. нам скоро опять напомнят, что рынок всем балом правил, правит и будет править
Василий Иванович
Карманы набивают торгаши, подтягивают цены к мировым. Расстрелять парочку, сразу успокоятся
Борис Николаевич
Даже не столько торгаши, сколько присосавшиеся паразитирующие посредники. розничной торговле запрещено самим непосредствено закупать продукцию у производителя, только у последнего посредника. А до него их там немеряно, и все стригут свой процент!
Борис Николаевич
Всё правильно, только производители почти не поднимают цены на свои товары. Весь корень зла в неимоверном количестве паразитирующих посредников, которые ничего не производят, а только перекидывают друг другу бумажки, с соответствующей накруткой цены! Эти мерзавцев четвертовать мало, так как они выкручивают руки производителям снижая закупочные цены донельзя, и вздувают цены для конечного потребителя!
Александр Антипин
А может задуматься,КТО позволяет быть многочисленным посредникам???????????? И делать соответствующие выводы.
Александр Третьяк
Уменьшить количество посредников в первую очередь
Сергей
Грабят население России все, кому не лень.. Не взирая, что мы в системе измерения "СИ", где четко утверждены единицы величин.. И все эти блага принес капитализм, построенный Путиным и вбиваемый в наши умы им извиванием, как веревочка, враньем и штыками..
Ирина
Обнищание российского народа ,и резкое усиление Путиным политических репрессий -это явления одного порядка . Путин прекрасно знает ,что дальше при нем народ будет только беднеть ,и он заранее готовит подавление возмущения народа . Та Система ,которую создали враги коммунистов после захвата ими РСФСР ,изначально была запрограммирована на деградацию ,обнищание страны ,обнищание ,вымирание народа .
Григорий Кабохин
Все верно, всё идёт от Путина.
Виктор Борисов
И его окружения
Григорий Кабохин
Пока у власти Путин со своими друзьями миллиардерами, ворами играбителями ничего не измениться. Надо голосовать против единой России, которая приняла антинародную пенсионную реформу и обнуление путинского срока.
Александр Александров
Может хватит народ дурить? Терпение у людей не безгранично!!!
Лавров
А причем тут работники торговли, разве от них зависят тарифы на воду, газ, бензин, налоги, лечение, обучение и т.д. и т.п., спрашивать надо с тех от кого это зависит и они нам известны, сам президент неоднократно заявлял о том, что руководством страны и правительством проводится напряженная и последовательная работа по сдерживанию роста цен на товары и услуги, он же не говорил о том, что надо снижать объемы упаковок для скрытия роста цен, а поэтому он и остальное высшее руководство страны, как они сами считают, не при делах, т.е. нам скоро опять напомнят, что рынок всем балом правил, правит и будет править
Лавров
А причем тут работники торговли, разве от них зависят тарифы на воду, газ, бензин, налоги, лечение, обучение и т.д. и т.п., спрашивать надо с тех от кого это зависит и они нам известны, сам президент неоднократно заявлял о том, что руководством страны и правительством проводится напряженная и последовательная работа по сдерживанию роста цен на товары и услуги, он же не говорил о том, что надо снижать объемы упаковок для скрытия роста цен, а поэтому он и остальное высшее руководство страны, как они сами считают, не при делах, т.е. нам скоро опять напомнят, что рынок всем балом правил, правит и будет править
Лавров
А причем тут работники торговли, разве от них зависят тарифы на воду, газ, бензин, налоги, лечение, обучение и т.д. и т.п., спрашивать надо с тех от кого это зависит и они нам известны, сам президент неоднократно заявлял о том, что руководством страны и правительством проводится напряженная и последовательная работа по сдерживанию роста цен на товары и услуги, он же не говорил о том, что надо снижать объемы упаковок для скрытия роста цен, а поэтому он и остальное высшее руководство страны, как они сами считают, не при делах, т.е. нам скоро опять напомнят, что рынок всем балом правил, правит и будет править
Николай Зайчиков
Слава нашей власти , которой все по хрену и которые болеют не за Россию и ее народ , а за свой карман .
Николай Зайчиков
Слава нашей власти , которой все по хрену и которые болеют не за Россию и ее народ , а за свой карман .
Александр Пудовкин
Согласен

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