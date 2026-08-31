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Бөгелмә аэропортында кертелгән вакытлыча чикләүләр гамәлдән чыгарылды

Бөгелмә аэропортында һава судноларын кабул итү һәм җибәрүгә карата кертелгән вакытлыча чикләүләр гамәлдән чыгарылды.

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