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Новости Тамбова

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В Тамбове Многопрофильный кадетский корпус открыл свои двери после масштабной реконструкции

В Тамбове Многопрофильный кадетский корпус открыл свои двери после масштабной реконструкции

В День знаний, 1 сентября, свои двери после масштабной реконструкции распахнул Многопрофильный кадетский корпус имени Л.

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