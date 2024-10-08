Харрис назвала Иран основным противником США

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис считает Тегеран основным противником Вашингтона и стремится не допустить получение Ираном ядерного оружия.
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