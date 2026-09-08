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Царьград

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Новые удары по Украине. Киев, Сумы, Белая Церковь - горят составы, ТЭЦ, склады

Новые удары по Украине. Киев, Сумы, Белая Церковь - горят составы, ТЭЦ, склады

Русская армия наносит новые удары по Украине. В Киеве, Сумах, Белой Церкви горят склады, электростанции, железнодорожные составы.

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