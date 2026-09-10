... (нет слов)

Каждый день от ударов врага погибают гражданские в разных городах России — то там двое, то там четверо, то ещё один человек.
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