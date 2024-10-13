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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

✍Алексей Логинов, автор исполнитель из г.Читы. Пишет песни для всех ребят, Героев которые сейчас находятся в зоне проведения Специальной Военной Операции!!! Храни Вас Бог!!! Победа будет за нами 🇷🇺👊.

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