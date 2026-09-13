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Адская кухня: хваленая Литиевая долина в США забуксовала из-за бюрократических рогаток

Адская кухня: хваленая Литиевая долина в США забуксовала из-за бюрократических рогаток

Расхваленная калифорнийским губернатором Гэвином Ньюсомом «литиевая Саудовская Аравия» стоимостью 500 миллиардов долларов буксует в Солтон-Си из-за бюрократических препятствий .

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