Расчет гаубицы Д-30 ВС РФ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ

Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских формирований на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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