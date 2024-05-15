Бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции, отставной генерал Николя Ришу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перемещать свои войска из районов под Авдеевкой и Артемовском в направлении Харькова.
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