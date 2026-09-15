A Stunning Case In The Making? The Supreme Court Orders New York To Respond In Second Amendment Case Authored by Jonathan Turley, One of the cases that I have been following as we approach the October term of the Supreme Court is Calce v.
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