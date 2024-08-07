Украинские хлебозаводы на грани остановки

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев хлеб» Юрий Дученко хлебозаводы страны из-за подорожания муки и другого сырья, а также проблем с энергоснабжением находятся на грани остановки, что может привести к перебоям в поставках хлеба, – передают украинские СМИ.