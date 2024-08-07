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Украинские хлебозаводы на грани остановки

Украинские хлебозаводы на грани остановки

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев хлеб» Юрий Дученко хлебозаводы страны из-за подорожания муки и другого сырья, а также проблем с энергоснабжением находятся на грани остановки, что может привести к перебоям в поставках хлеба, – передают украинские СМИ.

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