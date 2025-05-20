Вологодская экс-чиновница сочла решение о ее отставке справедливым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Юлия Шевцова, занимавшая должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области, заявила в беседе с РИА Новости, что считает решение губернатора региона о ее отставке после резонансного видеоролика ее дочери справедливым.