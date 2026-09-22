Пятый беспилотный трамвай включили в программу испытаний в Москве

Испытания беспилотных трамваев в Москве продолжил пятый «Львенок-Москва». На Краснопресненской сети его используют без водителя на маршруте № 10, а при движении по другим маршрутам им управляет водитель, пока вагон собирает данные и изучает окружающую местность.