Пятый беспилотный трамвай включили в программу испытаний в Москве

Испытания беспилотных трамваев в Москве продолжил пятый «Львенок-Москва». На Краснопресненской сети его используют без водителя на маршруте № 10, а при движении по другим маршрутам им управляет водитель, пока вагон собирает данные и изучает окружающую местность.
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