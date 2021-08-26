МЧС показало видео с места тушения пожара на улице Черновицкой в Рязани

62ИНФО | Новости РязаниПолитикаМЧС показало видео с места тушения пожара на улице Черновицкой в Рязани Эвакуировали 80 человек, 1 спасли. Пресс-служба региональное ГУ МЧС показало видео с места пожара.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМФМихаил ФадеевИгнорирование требований новых российских правил по охране труда при использовании одноверевочных или однотросовых эвакуационных систем уже привело к такому результату https://www.youtube.com/watch?v=ysPFrcW3jOw&feature=youtu.be Национальный Харьковский Университет Гражданской Защиты Населения показательный групповой спуск 10 человек. https://www.youtube.com/watch?v=ic0nFmdt-gM&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=A0NuZ7dbR5A Как решает строительная компания Будова проблему эвакуации людей в высотных зданиях Одессы, причем за собственный счет. Cмотреть спуск 4-х человек с 26 этажа. Спуск производился согласно новых правил по технике безопасности при производстве работ на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 года № 155н, одновременно на ДВУХ веревках. https://www.youtube.com/watch?v=8KHZJ-nJBJo С крыши начали спуск 2 человека, по дороге вниз подобрали с разных этажей еще двоих. А это к вопросу, а если веревка перегорит. Здесь видео домашних испытаний 10 мм огнестойкой базальтовой веревки под весом 120 кг, которая простояла под действием открытого огня домашней горелки 4 минуты 55 секунд https://www.youtube.com/watch?v=P9HNuny12oEКомментировать
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