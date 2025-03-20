В Архангельске устраняют последствия сильного шторма

Коммунальные службы города с ночи работают в усиленном режиме.В Мезенском дорожном управлении сообщили, что в условиях снежного шторма дорожные рабочие и снегоуборщики активно работали над очисткой улично-дорожной сети столицы Поморья.
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