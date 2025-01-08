15+ человек показали, как они изменились спустя годы совместной жизни

Время бежит с пугающей скоростью, оставляя за собой череду ярких моментов и теплых воспоминаний. Кажется, только вчера мы встретили свою любовь, а теперь уже оглядываемся и осознаем, что минуло десятилетие или даже больше.
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