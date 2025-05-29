Ямалец на КАМАЗе сбил человека, оттащил труп на обочину и уехал

Лишением свободы наказан житель Ямала, который в ДТП лишил жизни человека. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2022 года мужчина, управляя на автозимнике технически неисправным грузовым автомобилем КАМАЗа.
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