Ямалец на КАМАЗе сбил человека, оттащил труп на обочину и уехал

Лишением свободы наказан житель Ямала, который в ДТП лишил жизни человека. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2022 года мужчина, управляя на автозимнике технически неисправным грузовым автомобилем КАМАЗа.