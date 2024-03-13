Специалисты РХБ защиты ВВО провели комплексную тренировку в Приморском крае

В ходе тренировки расчёты выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия, провели обработку техники, вооружения и объектов, также были отработаны действия с расчетами РХБ разведки с применением специальных разведывательных химических машин.
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