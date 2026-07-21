Займ по программе «Материнский капитал» — возможности для вашей семьи уже сейчас! Обращаем Ваше внимание, что КПК «ГоСотделение» — единственный кооператив в Иркутской области, обладающий правом выдавать займ по данной программе.
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