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Главные новости к утру 14 октября

Главные новости к утру 14 октября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) рассказал, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с Соединенными Штатами и Великобританией.

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