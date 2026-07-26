Паттайя в бархатный сезон: мой личный гид по идеальной зимовке

Когда я впервые задумалась о длительной зимовке в Таиланде, Паттайя не была очевидным выбором. Все вокруг твердили про райские острова, но цифры в банковском приложении намекали, что два-три месяца на Пхукете могут пробить серьезную брешь в бюджете.