Паттайя в бархатный сезон: мой личный гид по идеальной зимовке

Когда я впервые задумалась о длительной зимовке в Таиланде, Паттайя не была очевидным выбором. Все вокруг твердили про райские острова, но цифры в банковском приложении намекали, что два-три месяца на Пхукете могут пробить серьезную брешь в бюджете.
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