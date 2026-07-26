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Энциклопедия географа

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Паттайя в бархатный сезон: мой личный гид по идеальной зимовке

Паттайя в бархатный сезон: мой личный гид по идеальной зимовке

Когда я впервые задумалась о длительной зимовке в Таиланде, Паттайя не была очевидным выбором. Все вокруг твердили про райские острова, но цифры в банковском приложении намекали, что два-три месяца на Пхукете могут пробить серьезную брешь в бюджете.

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