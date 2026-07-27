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Kazakhstan Restarts CPC Oil Exports After Week-Long Black Sea Shutdown

Kazakhstan resumed crude exports through the Caspian Pipeline Consortium (CPC) on Monday after the operator reopened its Black Sea marine terminal and resumed accepting crude from producers following a week-long suspension triggered by drone attacks, Kazakhstan’s Astana Times reported.

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