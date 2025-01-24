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Звезда «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий о том, как попал в сериал

Звезда «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий о том, как попал в сериал

Прошлый год для Сергея Городничего стал прорывом — актер снялся в сериале «Цикады», перешел из петербургского БДТ в московский Театр на Малой Бронной, а нынешний 2025-й начал с популярного проекта «Ландыши.

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