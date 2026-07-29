Урсула надула? Пашинян просит Путина решить проблему с импортом сельхозтоваров из Армении

Алексей Горшков

Ничему армян история не учит! Осенью 2020 г. С ТРЕСКОМ войну Азербайджану продули, зря пронадеявшись на Запад. А РОВНО ЗА СТО ЛЕТ ДО ТОГО, осенью 1920 г., совершенно по той же причине потеряли Карс с прилегающими территориями! А я ещё долго думал: "КАК проигравшая Первую Мировую войну Турция захватила земли бывшего члена победившей Антанты"? Ответ меня ПОРАЗИЛ: мир с Турцией уже был заключён, и тогдашние "соросята" - дашнаки, бывшие у власти, попёрли на разбитую Турцию, ОПЯТЬ ЖЕ понадеявшись, что "заграница им поможет"! Естественно - "заграница" им не помогла, и они были ТАК ЖЕ С ТРЕСКОМ РАЗБИТЫ, оставили Карс, и потеряли бы и ВСЮ АРМЕНИЮ, не вмешайся ТА ЖЕ Россия, тогда - Советская! А уж как в Турции армян "любят" - 1915 год показал! Да армянам НА РОССИЮ МОЛИТЬСЯ НАДО !!! А они РАЗ ЗА РАЗОМ "на старые грабли наступают" - мало того,что причины поражения в 2020 г. СОВЕРШЕННО АНАЛОГИЧНЫ причинам поражения года 1920-го, так они ещё дальше пошли - ТОГО ЖЕ продувшего войну "соросёнка" Пашиняна ИЗБИРАЮТ !!! Как говорилось в одном советском мультике: "Вместе только гриппом болеют"! А вот как БОЛЬШИНСТВО армянского народа вместе МАЗОХИЗМОМ заболело - вопрос! Люди-то неглупые...До смешного доходит (если бы не было так грустно): потеря Нагорного Карабаха в 2023 году - опять СЕНТЯБРЬ - как в 1920 и 2020 годах! Да и причины те же! "Мышки плакали, кололись, НО ПРОДОЛЖАЛИ ГРЫЗТЬ КАКТУС" !!! Самое ОБИДНОЕ, что речь идёт не как в случае с русофобской ВЕРХУШКОЙ Украины, а о ВСЁМ НАСЕЛЕНИИ Армении, уже после проигрыша 2020 года ВЫБРАВШЕГО Пашиняна... Мало того - и сейчас хотят от России дистанцироваться - опять-таки надеясь на западную помощь! "Помогут" они, ну-ну...А ЕДИНСТВЕННУЮ, кто их ПОСТОЯННО выручает - Россию - САМИ отталкивают! Как не могут понять: ну потеряет Россия военную базу - плохо, конечно, но НЕ СМЕРТЕЛЬНО - а армяне же не только Карабах, но вообще ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПОТЕРЯЮТ !!!