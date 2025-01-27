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ГТРК Татарстан

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В Казани здание общежития КНИТУ-КАИ лишится статуса госохраны

Общежитие КНИТУ-КАИ № 1 не включат в реестр памятников, что приведет к утрате охранного статуса. Здание в стиле неоклассицизма, построенное в 1937 году, расположено в историческом центре Казани, на углу улиц Большая Красная и Япеева.

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