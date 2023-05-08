smi.today

4 308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Шестакова
    Забыть и не вспоминать про иудСбежавшие из Росс...
  • лина любимцева
    На Украине сейчас преобладает жидо-бандэровская генетическая память. Чтобы им провалиться сквозь землю, с такой памят...Экс-премьер Украи...
  • Светлана Шумилина
    Надоел этот пиарщик.Что это, если не ...

Президент РАН Геннадий Красников: Только наука может обеспечить технологический суверенитет страны

Президент РАН Геннадий Красников: Только наука может обеспечить технологический суверенитет страны

Свой первый визит в СМИ после избрания президентом РАН Геннадий Красников нанес в "РГ". На "Деловом завтраке" в редакции он ответил на многие актуальные вопросы развития науки и академии: почему после долгих сомнений решил участвовать в выборах президента? Надо ли возвращать в РАН институты, перешедшие в минобрнауки России? Почему академия дает 99 процентов положительных экспертиз? Что изменится в работе Комиссий академии по лженауке и по фальсификации научных исследований после передачи в Экспертный совет РАН? .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх