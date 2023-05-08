Президент РАН Геннадий Красников: Только наука может обеспечить технологический суверенитет страны

Свой первый визит в СМИ после избрания президентом РАН Геннадий Красников нанес в "РГ". На "Деловом завтраке" в редакции он ответил на многие актуальные вопросы развития науки и академии: почему после долгих сомнений решил участвовать в выборах президента? Надо ли возвращать в РАН институты, перешедшие в минобрнауки России? Почему академия дает 99 процентов положительных экспертиз? Что изменится в работе Комиссий академии по лженауке и по фальсификации научных исследований после передачи в Экспертный совет РАН? .