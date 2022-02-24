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В ГД напомнили о целях специальной военной операции России в Донбассе

В ГД напомнили о целях специальной военной операции России в Донбассе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в четверг, 24 февраля, в беседе с «Известиями» напомнил, что президент России Владимир Путин четко обозначил цели военной операции, речи о войне России с Украиной не идет.

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