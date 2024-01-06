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Про боевой гопак

Про боевой гопак

Опять настало время офигительных историй. Украинская пресса потчует своих читателей рассказом про мобилизованного спортсмена из Днепропетровска, который чуть-чуть не перебил всех русских солдат.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...танец гопак, по крайней мере в том виде, каком он существует сейчас, это продукт творчества советских балетмейстеров...&quot; А ведь впрямь, сними с этих мужиков широкие их штаны, да одень их в матросскую форму, да под музыку &quot;яблочко&quot;, получится матросский танец...
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7 час.
Дмитрий Боев
Боже ж мий! Сплошная постановка в сельском клубе &quot;На рогулях&quot; вся эта современно придуманная Украина. И зрители знают, что все декорации - крашенный картон, но аплодируют в положенных местах. Потому, что так принято.
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46 мин.

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