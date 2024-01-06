Про боевой гопак

НП

Наталья Павлова

"...танец гопак, по крайней мере в том виде, каком он существует сейчас, это продукт творчества советских балетмейстеров..." А ведь впрямь, сними с этих мужиков широкие их штаны, да одень их в матросскую форму, да под музыку "яблочко", получится матросский танец...