Опять настало время офигительных историй. Украинская пресса потчует своих читателей рассказом про мобилизованного спортсмена из Днепропетровска, который чуть-чуть не перебил всех русских солдат.
Про боевой гопак
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...танец гопак, по крайней мере в том виде, каком он существует сейчас, это продукт творчества советских балетмейстеров..." А ведь впрямь, сними с этих мужиков широкие их штаны, да одень их в матросскую форму, да под музыку "яблочко", получится матросский танец...
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7 час.
Дмитрий Боев
Боже ж мий! Сплошная постановка в сельском клубе "На рогулях" вся эта современно придуманная Украина. И зрители знают, что все декорации - крашенный картон, но аплодируют в положенных местах. Потому, что так принято.
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46 мин.
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