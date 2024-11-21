Экстренное обращение Путина из-за ракетных ударов: Россия вступает в войну с США?

Президент России Владимир Путин 21 ноября экстренно обратился к личному составу ВС РФ и народу. КС собрал главные заявления главы государства, о которых должны знать россияне: Украина впервые нанесла по России удар западными ракетами большой дальности.
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