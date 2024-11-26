ФАС снова инициировала дело против «Альфа-Банка» за нарушение рекламного законодательства

Фото: vedomosti.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь инициировала рассмотрение дела против «Альфа-Банка» в связи с возможными нарушениями законодательства о рекламе.
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