Депутат Разворотнева напомнила о штрафе за недопуск газовщиков в помещение

Депутаты приняли законопроект о введении штрафов за недопуск газовщиков в жилище. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала и прокомментировала данную инициативу, — информирует «Радио 1».
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