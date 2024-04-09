Депутат Разворотнева напомнила о штрафе за недопуск газовщиков в помещение

Депутаты приняли законопроект о введении штрафов за недопуск газовщиков в жилище. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала и прокомментировала данную инициативу, — информирует «Радио 1».