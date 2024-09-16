Новые вагоны метро с зарядками для телефонов купят в Новосибирске за 5 млрд

Шесть головных моторных вагона, шесть промежуточных моторных и три промежуточных безмоторных вагона МУП «Новосибирский метрополитен» собирается приобрести на условиях финансовой аренды за 4,39 млрд рублей.
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