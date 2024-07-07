Компьютерная программа считает Испанию и Францию фаворитами Евро с равными шансами на золото

Суперкомпьютер компании Opta после игр 1/4 финала обновил свой прогноз на итоги чемпионата Европы. Наибольшие шансы на чемпионский титул в четверке полуфиналистов эта программа дает сборным Франции и Испании – по 30 процентов.
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