«Я убил сразу семь мариупольцев». Новые приговоры палачам Донбасса

Владимир Карпов

Какое пожизненное ??? Какие 26, 28, 30 лет тюрьмы ??? Это война, а не гражданка !!! Поэтому по закону военного времени они все подлежат ликвидации !!! А то получается, что они убили кучу наших граждан, а родственники этих убитых граждан должны будут пожизненно содержать за свой счёт этих ублюдков !!! Разве это не идиотизм ??? Уже зла не хватает на наш "самый гуманный" суд в мире, который оставляет жить этих нелюдей ...!!! Правильно пишет автор "Таков итог бессмысленного и беспощадного «гуманизма» к врагам и закрытых договоренностей, которые обернулись позором и приводят к новым жертвам". А Абрамовича и иже с ним давно пора объявить предателем и подвесить за одно место в назидание другим "добрякам" !!! Хватит такого "гуманизма" во вред себе !!! Идёт война народная, священная война !!! Укро-выродков - всех в расход, они этого долго добивались и они это заслужили !!!