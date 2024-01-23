Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Я убил сразу семь мариупольцев». Новые приговоры палачам Донбасса

«Я убил сразу семь мариупольцев». Новые приговоры палачам Донбасса

Спустя почти два года с начала боев за Мариуполь украинским садистам, изуверам, серийным убийцам мирного населения продолжают выноситься приговоры за многочисленные военные преступления.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Какое пожизненное ??? Какие 26, 28, 30 лет тюрьмы ??? Это война, а не гражданка !!! Поэтому по закону военного времени они все подлежат ликвидации !!! А то получается, что они убили кучу наших граждан, а родственники этих убитых граждан должны будут пожизненно содержать за свой счёт этих ублюдков !!! Разве это не идиотизм ??? Уже зла не хватает на наш &quot;самый гуманный&quot; суд в мире, который оставляет жить этих нелюдей ...!!! Правильно пишет автор &quot;Таков итог бессмысленного и беспощадного «гуманизма» к врагам и закрытых договоренностей, которые обернулись позором и приводят к новым жертвам&quot;. А Абрамовича и иже с ним давно пора объявить предателем и подвесить за одно место в назидание другим &quot;добрякам&quot; !!! Хватит такого &quot;гуманизма&quot; во вред себе !!! Идёт война народная, священная война !!! Укро-выродков - всех в расход, они этого долго добивались и они это заслужили !!!
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