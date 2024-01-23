Спустя почти два года с начала боев за Мариуполь украинским садистам, изуверам, серийным убийцам мирного населения продолжают выноситься приговоры за многочисленные военные преступления.
«Я убил сразу семь мариупольцев». Новые приговоры палачам Донбасса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Какое пожизненное ??? Какие 26, 28, 30 лет тюрьмы ??? Это война, а не гражданка !!! Поэтому по закону военного времени они все подлежат ликвидации !!! А то получается, что они убили кучу наших граждан, а родственники этих убитых граждан должны будут пожизненно содержать за свой счёт этих ублюдков !!! Разве это не идиотизм ??? Уже зла не хватает на наш "самый гуманный" суд в мире, который оставляет жить этих нелюдей ...!!! Правильно пишет автор "Таков итог бессмысленного и беспощадного «гуманизма» к врагам и закрытых договоренностей, которые обернулись позором и приводят к новым жертвам". А Абрамовича и иже с ним давно пора объявить предателем и подвесить за одно место в назидание другим "добрякам" !!! Хватит такого "гуманизма" во вред себе !!! Идёт война народная, священная война !!! Укро-выродков - всех в расход, они этого долго добивались и они это заслужили !!!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии