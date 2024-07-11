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В Госдуме допустили снижение цен на новостройки на 40% в 2024 году

Существенное снижение цен на недвижимость может произойти еще до конца года, а год спустя ситуация стабилизируется Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает существенного снижения цен на новостройки.

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