В Госдуме допустили снижение цен на новостройки на 40% в 2024 году

Существенное снижение цен на недвижимость может произойти еще до конца года, а год спустя ситуация стабилизируется Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает существенного снижения цен на новостройки.
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