ВСУ перебросили в Курскую область элитный отряд БПЛА "Птахи Мадяра"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Украинское командование перебросило в Курскую область элитное подразделение операторов БПЛА "Птахи Мадяра", рассказал РИА Новости военнослужащий 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Рыба.
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