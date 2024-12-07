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Журналист Боуз: Зеленский не уважает своих предков и разрушает память

Журналист Боуз: Зеленский не уважает своих предков и разрушает память

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ведет себя неадекватно по отношению к исторической памяти своего народа и к своим предкам, стремясь демонстрировать лояльность к Западу и умаляя героическое совместное прошлое Украины с Россией.

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