Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ведет себя неадекватно по отношению к исторической памяти своего народа и к своим предкам, стремясь демонстрировать лояльность к Западу и умаляя героическое совместное прошлое Украины с Россией.