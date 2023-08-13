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Швентек о жалобах на мячи: «Наша задача – подстраиваться, менять технику и игровой стиль под физические свойства мяча»

Некоторые говорили, что они слишком медленные. «Я чувствую разницу. Поэтому их и меняют. Но наша задача – подстраиваться, менять технику и игровой стиль под физические свойства мяча.

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