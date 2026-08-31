Водителям покажут на карте места, где они уже получали штрафы

Российским автомобилистам навигатор 2ГИС вскоре предложит не только маршруты и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений.
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