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За рулем

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Водителям покажут на карте места, где они уже получали штрафы

Водителям покажут на карте места, где они уже получали штрафы

Российским автомобилистам навигатор 2ГИС вскоре предложит не только маршруты и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений.

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